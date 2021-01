Lazio, Luis Alberto out col Sassuolo e a rischio per l’Atalanta

Luis Alberto operato ieri in Paideia per appendicite: le sue condizioni in vista dei prossimi impegni della Lazio

Problemi per Luis Alberto. Lo spagnolo avvertiva da mesi un forte dolore, ma non si trattava del riacutizzarsi della solita pubalgia. Lo ha scoperto ieri pomeriggio in una visita privata: attacco d’appendicite acuta e di corsa sotto i ferri in Paideia. Intervento riuscito in serata, la Lazio ne era venuta a conoscenza poco prima. Luis Alberto s’era affidato al suo procuratore senza far sapere nulla e questo non è stato gradito dalla società. Concentrata però soprattutto sulla sua degenza. Dipenderà dalla rimarginazione dei punti di sutura, ma lo spagnolo salterà senz’altro il Sassuolo domenica ed è a forte rischio anche per il 31 gennaio contro l’Atalanta. Dieci-quattordici giorni è la prognosi riservata. E pensare che Inzaghi lo aveva provato in formazione proprio ieri mattina, il numero 10 era previsto campo domani sera contro il Parma. Così riporta l’edizione odierna de Il Messaggero.