Nonostante la sconfitta della Lazio sul campo dell’Olimpico, contro il Milan, Luis Alberto ha celebrato il gruppo

Si vince insieme. Si perde insieme. «Una famiglia. Nel bene e nel male» è il messaggio di Luis Alberto, su Instagram, dopo la brutta sconfitta della Lazio per mano del Milan. Fare gruppo adesso e mantenere salda la concentrazione, ricominciare da Lecce comunque uniti.

Il sogno si è allontanato un po’, ma non abbastanza da non spingere la Lazio a tendere ancora di più la mano per afferrarlo. Ancora una volta tutti insieme, come una famiglia.