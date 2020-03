Lazio, Luis Alberto non smette di incantare. E c’è un’interessante statistica…

Lazio, per la settima volta Luis Alberto trova il gol e l’assist nella stessta partita da quando è alla Lazio

Forse, in questo momento, Luis Alberto è il miglior centrocampista della Serie A e probabilmente anche uno dei 10 migliori del panorama mondiale. Lo spagnolo, partita dopo partita, fornisce sempre prestazione eccellenti, superbe. Ha una tecnica ed una visione di gioco sopra la media, non sbaglia mai una scelta e sa sempre quello che deve fare. Nella partita di ieri, vinta contro il Bologna 2-0, il premio di MVP va inevitabilmente a lui: gol, assist e una serie di magie incredibili.

Come riporta Lazio Page, non è la prima volta che il numero 10 andaluso fa gol e assist nella stessa partita. Infatti è già successo altre sei volte da quando veste i colori della prima squadra della capitale: Lazio–Sassuolo 6-1 ( 2 gol, 1 assist), Spal–Lazio 2-5 ( 1 gol, 1 assist), Lazio–Benevento 6-2 (1 gol, 2 assist), Fiorentina–Lazio 3-4 (2 gol, 1 assist), Lazio–Parma 4-1 (2 gol, 1 assist), Cagliari–Lazio 1-2 (1 gol, 1 assist). Da questi numeri si nota un’interessante statistica: quando il mago è in forma, la Lazio vince sempre. I tifosi biancocelesti sperano che questa striscia non si fermi a 7, perchè per il sogno Scudetto c’è bisogno del miglior Luis Alberto.