Lazio, Luis Alberto e la fascia da capitano: «Che orgoglio per me» FOTO

Lazio, Luis Alberto ha commentato la vittoria contro il Crotone sul suo profilo Instagram: ecco il messaggio

I malumori sono stati cancellati sul campo. Luis Alberto ha fatto mea culpa mettendosi a servizio della Lazio, illuminandola anche nella tempesta di Crotone. La linea tecnica di Inzaghi ha vinto su quella dura: lo spagnolo è sceso regolarmente in campo, concludendo la partita con la fascia di capitano.

Per la prima volta in assoluto, lo spagnolo ha guidato la squadra con la banda al braccio, un’emozione che ha voluto celebrare sul suo profilo Instagram: «Felice per la vittoria di oggi e soprattutto per aver avuto l’opportunità di indossare la fascia di capitano, è stato un orgoglio per me».