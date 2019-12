Lazio, Luis Alberto e il viaggio da favola: tutti a Disneyland – FOTO

Lazio, Luis Alberto porta tutta la famiglia in viaggio a Parigi, direzione Disneyland come lo testimoniano le stories su Instagram

E’ ancora tempo di festa in casa Lazio: i giocatori avranno ancora qualche giorno di tempo per ricaricare le forze prima del rientro a Formello previsto il 30 dicembre con l’allenamento a porte aperte. Diverse le destinazioni scelte dai ragazzi: Luis Alberto ad esempio ha scelto di portare la famiglia a Parigi per andare a visitare Disneyland. Ecco le stories postate dalla moglie Patricia su Instagram: