Lazio, Luis Alberto e gli auguri al piccolo Lucas: «Difficile non essere con te oggi» FT

Lazio, Luis Alberto ha dedicato un pensiero a suo figlio Lucas che oggi compie due anni, tramire il proprio profilo Instagram

La lontananza dai propri cari rende questo spaccato storico ancora più buio. L’Italia fronteggia l’Emergenza Coronavirus varando misure restrittive che coinvolgono, inevitabilemente, anche il mondo del calcio e i suoi protagonisti. Come Luis Alberto, il Mago della Lazio, che si trova distante dal piccolo Lucas, suo figlio, nel giorno del suo compleanno. Il fantasista biancoceleste ha però voluto dedicargli un pensiero sul suo profilo Instagram:

«È strano e difficile non essere lì con te oggi. Due anni fa mi sembrava impossibile arrivare in tempo per vederti nascere, tra piani e piani sono riuscito a arrivare giusto in tempo per vederti, e poi dopo 4 ore separarmi di nuovo. Non sai quanto ne sia valsa la pena. Oggi ho sentimenti contrastanti, sono triste per non poter trascorrere questa giornata con te ma felice perché so che sei con la mamma … Ti amo. Buon compleanno mio piccolo principe».