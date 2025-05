Lazio, il Club ha ricordato sui club la vittoria contro il Cagliari avvenuta l’11 maggio 2019: ecco il video e i dettagli su quel match

La Lazio ha voluto ricordare sul proprio sito ufficiale una grande vittoria avvenuta proprio nella giornata di oggi di 6 anni fa. Era infatti il giorno di un Lazio Cagliari terminato poi 2-1 grazie alle reti di Luis Alberto e di Correa. Ecco il commento del Club su quella sfida al cardiopalma ed il video degli highlights:

«Due gol per vincere e prepararsi al meglio per la finale. Era 11 maggio 2019, giorno di Cagliari-Lazio. I biancocelesti vincono in Sardegna, sbloccando la gara al 31 con Luis Alberto. Nella ripresa arriva il colpo del k.o. con Correa. Utile solo per le statistiche il gol di Pavoletti nel recupero». Così la Lazio: Proto, Luiz Felipe, Acerbi, Radu (74° Bastos), Marusic, Parolo, Badelj (62° Cataldi), Luis Alberto (84° Immobile), Lulic, Correa, Caicedo. Allenatore: Inzaghi