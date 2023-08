Lazio, Luis Alberto a colloquio diretto con Sarri e tutta la squadra. Ecco quando è previsto l’incontro. I dettagli

Come riferito da Sky Sport arrivano ulteriori aggiornamenti in merito al caso di Luis Alberto, il giocatore raggiungerà la squadra in Spagna nelle prossime ore dopo il caso dei giorni scorsi.

Il Mago raggiungerà la Spagna dove la Lazio volerà domani dopo la sfida di stasera contro l’Aston Villa, e prima della sfida col Girona (6 agosto) avrà un colloquio diretto con Sarri e con la squadra: il gruppo non ha preso bene gli ultimi atteggiamenti dello spagnolo, da qui la necessità di un chiarimento con Sarri che farà da mediatore.