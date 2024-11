Lazio Ludogorets: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Il match valido per la quinta giornata dell’Europa League 2024/25 tra Lazio e Ludogorets: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Dopo la vittoria con il Bologna, la Lazio affronta il Ludogorets all’Olimpico nel match valido per la quinta giornata dei gironi di Europa League 2024/25.

Lazio-Ludogorets 0-0: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio, è cominciata Lazio Ludogorets.

2′ Marusic prova subito a sorprendere il Ludogorets, ma il suo colpo di testa è debole e termina tra le braccia di Bonmann.

9′ Cross di Pedro impreciso, si riparte da una rimessa dal fondo.

19′ Tchaouna raccoglie un pallone al limite dell’area e prova la conclusione, ma non centra lo specchio della porta.

23′ Occasione per la Lazio: Tchaouna serve Noslin in area di rigore, ma la conclusione dell’olandese non è delle migliori e si spegne sul fondo.

27′ Pellegrini ferma una ripartenza avversaria e si prende il primo cartellino giallo della partita.

29′ Prova a spingere il Ludogorets con un cross dalla destra. Il colpo di testa di Pedro Naressi finisce sul fondo.

36′ Guendouzi innesca la ripartenza biancoceleste, ma viene steso da Witry. Ammonito il difensore del Ludogorets.

37′ Doppia occasione per la Lazio: prima Dia prova con il destro, poi Noslin di testa. Entrambe le volte attento Bonmann.

40′ Pasticcio difensivo del Ludogorets, ma Dia non riesce a battere il portiere avversario da pochi passi.

42′ Tchaouna interrompe una ripartenza degli avversari e viene ammonito dal direttore di gara.

45′ Termina il primo tempo del match tra Lazio e Ludogorets.

46′ Triplo cambio per Baroni all’intervallo: fuori Dia, Tchaouna e Pellegrini. Dentro Isaksen, Castellanos e Lazzari.

46′ Comincia il secondo tempo all’Olimpico.

55′ Prova a farsi vedere il Ludogorets con un colpo di testa di Chochev. Pallone che, però, si spegne sul fondo.

58′ Schema da calcio d’angolo per liberare il tiro di Pedro. Conclusione centrale e presa facile per Bonmann.

59′ Brutto intervento di Gigot. Ammonito anche lui per i biancocelesti.

60′ Altro cambio per Baroni: dentro Rovella al posto di Vecino.

66′ Lazzari prova da lontanissimo. Bonmann accompagna il pallone sul fondo.

68′ Primo cambio per il Ludogorets: fuori Rwan Cruz e dentro Duah.

70′ Ci prova anche Marusic dalla distanza. Sempre, però, senza creare problemi al portiere avversario.

72′ Doppia ammonizione per la Lazio: prima Rovella per un fallo che interrompe la ripartenza del Ludogorets e poi Patric per proteste.

73′ Controllo Var del direttore di gara per un possibile calcio di rigore per la Lazio. Steso Isaksen in area di rigore.

75′ L’arbitro decide di non assegnare il rigore.

79′ Ultimo cambio per Baroni: fuori Pedro e dentro Zaccagni.

81′ Doppio cambio per il Ludogorets: fuori Erick Marcus e Gropper. Dentro Camara e Yordanov.

81′ Ammonito Pedro Naressi.

84′ Ammonito anche Isaksen per aver fermato una ripartenza avversaria.

86′ Traversa clamorosa di Guendouzi. Gran destro da fuori area che si stampa sul legno.

89′ Cambio nel Ludogorets: fuori Chochev e dentro Piotrowski.

90′ Assegnati cinque minuti di recupero.

90′ + 1′ Castellanos prova da fuori. Conclusione che sfiora il palo.

90′ + 5′ Termina il match dell’Olimpico.

Migliore in campo Lazio

Gigot

Lazio-Ludogorets 0-0: risultato e tabellino

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Dia, Pedro; Noslin. A disp. Provedel, Furlanetto, Lazzari, Milani, Gila, Romagnoli, Rovella, Dele-Bashiru, Di Tommaso, Isaksen, Zaccagni, Castellanos. All. Baroni.

LUDOGORETS (4-3-1-2): Bonmann, Witry, Kurtulus, Almeida, Son; Duarte, Pedro Naressi; Gropper, Chochev; Rwan Seco; Erick Marcus. A disp. Padt, Hristov, Terziev, Piotrowski, Duah, Rusev, A. Camara, Verdon, Yodanov. All. Jovicevic.