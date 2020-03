Lazio, ecco quanto risparmierebbe Lotito con il taglio degli stipendi

Lazio, dopo la Juventus molte società potrebbero prendere la stessa decisione dei bianconeri da tagliare gli stipendi

La Juventus è stata la prima: l’apripista al taglio degli stipendi dei giocatori e dello staff nel mondo della Serie A a causa dell’emergenza coronavirus. Il club bianconero potrebbe infatti fare da esempio anche per gli altri club.

Come riporta il Corriere dello Sport se anche la Lazio dovesse prendere questa decisione il risparmio di Lotito si attesterebbe intorno ai 3,3 milioni: gli stipendi complessivi pagati in un anno dalla società biancoceleste infatti ammontano a 40 milioni e questo sarebbe quindi l’importo che si andrebbe a risparmiare in un mese. Se invece Lotito decidesse di tagliare le mensilità di marzo, aprile, maggio e giungo i milioni risparmiati sarebbero 13,3. S eil taglio partisse invece dal 14 marzo i milioni sarebbero 12.