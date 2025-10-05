 Lazio, Lotito frena sul mercato: saldo zero e attesa per lo sblocco invernale
Lazio, Lotito frena sul mercato: saldo zero e attesa per lo sblocco invernale

Lotito conferma i vincoli : senza introiti da diritti TV e sponsor, la sessione resta congelata. L’unica speranza è l’inserimento immediato di…

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato nel pre-partita di LazioTorino, lanciando un messaggio che non lascia molto spazio all’ottimismo sul fronte del calciomercato. «L’indice è all’80%. Chiunque si trovi in questa situazione può vendere e comprare allo stesso prezzo e non ci sono elementi tecnici che impediscano di fare il mercato», ha dichiarato il patron biancoceleste. Una frase che, tradotta in termini pratici, significa mercato a saldo zero: nessun investimento aggiuntivo, solo scambi o operazioni senza esborso netto.

Una prospettiva che preoccupa i tifosi, soprattutto considerando le ambizioni della squadra guidata da Sarri, tecnico subentrato in estate e chiamato a rilanciare il progetto biancoceleste.

Diritti TV e sponsor: le chiavi per sbloccare il mercato

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’unica vera speranza di un “sblocco totale” nella sessione invernale risiede nei crediti pregressi dei diritti televisivi, stimati tra i 12 e i 13 milioni di euro. La società vorrebbe inserirli subito a bilancio, ma l’operazione dovrà passare al vaglio della nuova Commissione che ha preso il posto della Covisoc.

Parallelamente, Lotito lavora sul fronte commerciale. L’obiettivo è chiudere un accordo con un nuovo sponsor di maglia: tra le ipotesi più concrete c’è Aeritaly, ma non è escluso l’ingresso di altri marchi. L’annuncio potrebbe arrivare entro il 15 ottobre, data cruciale per la riunione che precederà la chiusura della trimestrale al 30 settembre.

