Lazio, Lotito: «David Silva ha persone poco serie intorno»  

Secondo il Corriere dello Sport il presidente della Lazio, Claudio Lotito, già lunedì sera aveva capito che Silva non sarebbe arrivato.

La Lazio parla di tradimento, discute il comportamento e il modo di tirarsi indietro scelto da David Silva. Così si legge nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Promessa non mantenuta con i contratti in mano e solo da firmare ad accordo raggiunto. Lotito, lunedì intorno alle 22, era stato chiarissimo al telefono: «lo e Tare abbiamo una sola parola. Non credo verrà alla Lazio, i contratti erano già stati inviati, eravamo a quel livello… Ha persone poco serie intorno».