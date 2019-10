Lazio, Lotito tra i relatori dell’evento «Diritto sportivo e antidoping»

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, interverrà durante il convegno dedicato al «Diritto sportivo e antidoping» che si terrà a Rieti, l’8 novembre

«Diritto sportivo e antidoping» sarà questo il tema dell’evento che si terrà l’8 Novembre, nella Sala Consiliare del Comune di Rieti. Tra i relatori del convegno, valevole come evento formativo per gli avvocati, sarà presente anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, chiamato a discutere sul tema «Modello di gestione ed etica in una società di calcio professionistica». A seguito dell’intervento del patron biancoceleste, ci sarà anche quello dell’Avv. Gian Michele Gentile, legale della società ed esperto di diritto sportivo, in merito a «Doping e norme antidoping nazionali e internazionali».