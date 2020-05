Lazio, in attesa che la Serie A riprenda, il presidente Lotito ha avuto un colloquio con la squadra di circa due ore

La Lazio aspetta di conoscere il futuro della Serie A. E se i giocatori continuano ad allenarsi caparbiamente sui campi di Formello, Lotito è i prima linea a battersi per far ripartire la grande macchina del calcio.

Il patron biancoceleste, come riporta Sportmediaset, avrebbe chiamato a raccolta i suoi ragazzi per trattare la spinosa questione degli stipendi: il numero uno vorrebbe rimanere fedele alle scelte votate dai 20 club di Lega e tagliare le mensilità di marzo e aprile. Due mesi che potrebbero diventare quattro, se il campionato non dovesse riprendere.

Come sottolineato dal portale, la chiacchierata avrebbe acceso un dibattito tra i gioccatori e rimandato ogni decisione ad un nuovo confronto.