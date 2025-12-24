Lazio, la mossa di Lotito per sbloccare il calciomercato senza sanzioni: cosa ha fatto il presidente biancoceleste

Lazio, Lotito ha avuto sicuramente il merito di sbloccare il calciomercato biancoceleste. Ecco la mossa del presidente che si è rivelata decisiva

Il mercato della Lazio è ufficialmente sbloccato e la notizia rappresenta una svolta fondamentale per il presente e il futuro del club biancoceleste. Nessuna sanzione, nessun vincolo operativo e soprattutto un netto passo avanti rispetto allo stop che aveva caratterizzato la scorsa estate. Una decisione che ha sorpreso positivamente l’ambiente laziale, considerando che alla vigilia si temeva uno scenario molto più restrittivo.

Nei giorni scorsi, infatti, si parlava della possibilità che la Lazio potesse operare esclusivamente a “saldo zero”, una condizione che avrebbe obbligato la società a cedere calciatori prima di procedere con nuovi acquisti. Un’ipotesi che avrebbe inevitabilmente rallentato le strategie di mercato e complicato il lavoro della dirigenza. Invece, il verdetto della Commissione ha ribaltato ogni previsione, concedendo piena libertà di manovra al club.

Come riportato da Il Messaggero, la decisione ufficiale è arrivata nella giornata di ieri al termine delle verifiche sui parametri economici. In un primo momento sembrava che la Lazio fosse leggermente oltre la soglia dell’80% dell’indicatore del costo del lavoro allargato, con un’eccedenza stimata intorno allo 0,2-0,3%. Una differenza minima, che sarebbe stata facilmente sanabile attraverso un’immissione di capitale inferiore al milione di euro.

Tuttavia, questa correzione non è stata necessaria. Secondo quanto rivelato dallo stesso quotidiano romano, un’ulteriore verifica effettuata proprio ieri ha evidenziato un ulteriore ridimensionamento del gap. Questo passaggio è stato decisivo per lo sblocco definitivo del mercato e ha permesso alla Commissione di concedere il via libera totale alla Lazio.

Per il club si tratta di una notizia estremamente positiva, non solo dal punto di vista operativo ma anche a livello di immagine e programmazione. La Lazio potrà ora pianificare il prossimo mese di mercato senza pressioni, valutando rinforzi mirati e intervenendo nei reparti ritenuti prioritari senza l’obbligo di sacrifici immediati.

Lo sblocco del mercato consente alla società di guardare avanti con maggiore serenità, rafforzando la competitività della rosa e sostenendo le ambizioni sportive. Dopo mesi di incertezze, la Lazio ritrova stabilità e margine di manovra, elementi fondamentali per affrontare al meglio le prossime sfide, dentro e fuori dal campo.