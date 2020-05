Lazio, Lopez: «Luis Alberto tra i migliori giocatori del campionato»

L’ex giocatore della Lazio Antonio Lopez ha parlato dell’importanza di Luis Alberto e non solo nella formazione di Simone Inzaghi

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, l’ex Lazio Antonio Lopez ha parlato del ruolo fondamentale ricoperto da Milinkovic-Savic e Luis Alberto nella formazione di Simone Inzaghi.

«Nella finale dello scorso anno contro l’Atalanta, Inzaghi aveva fatto un autentico capolavoro dal punto di vista tecnico-tattico: era stata una vittoria meritata, il ricordo è ancora vivo nella mia mente. Milinkovic rispetto allo scorso anno ricopre una posizione diversa: prima era maggiormente a ridosso delle punte, oggi interpreta maggiormente il ruolo di centrocampista, con le sue qualità è sempre temuto in zona gol dalle squadre avversarie. Luis Alberto è tra i migliori giocatori del nostro campionato, interpreta al meglio il suo ruolo in campo. È un fuoriclasse. Ho grande stima nei confronti di Simone Inzaghi: ha dato a Milinkovic e Luis Alberto due ruoli fondamentali nel proprio scacchiere. I due giocatori sono evoluti nel tempo sotto la gestione del tecnico biancoceleste, sono elementi dai piedi buoni, sanno essere letali per le difese. Leiva è un mediano super, completa al meglio la linea mediana del campo».