Lazio Lokomotiv Mosca, la carica biancoceleste sui social – FOTO

Oggi è il giorno di Lazio-Lokomotiv Mosca: la carica biancoceleste sui social network in vista della sfida

Oggi la Lazio torna in campo per sfidare la Lokomotiv Mosca in un match valido per la secondo giornata del girone E di Europa League. Una sfida decisiva per i biancocelesti, dopo il ko in terra turca con il Galatasaray.

La società ha voluto suonare la carica e ricordare l’importanza dell’impegno di oggi, con un post apparso sui vari canali social:

Insomma, l’appuntamento è alle ore 21 allo stadio Olimpico. E il club ha caricato a dovere l’ambiente.