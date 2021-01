Lazio, l’ex Portanova passa dalla Juve al Genoa

Nuova avventura al Genoa per Manolo Portanova, centrocampista di proprietà della Juve. Le parole del giocatore

Inizia una nuova avventura per Manolo Portanova. Il centrocampista ex-Lazio arriva al Genoa in prestito nell’ambito dell’affare che porterà in bianconero Nicolò Rovella.

Dopo aver svolto le visite mediche e aver giocato anche titolare contro il club rossoblù in Coppa Italia, il giocatore di proprietà della Juve si trasferisce a Genova. «Non vedo l’ora» ha scritto sui social. Un nuovo capitolo è pronto ad iniziare.