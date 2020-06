Lazio, Leiva: «Ho ancora tanto da dare a questa squadra!». Sulla ripresa…

Lazio, dall’operazione al ginocchio al futuro della sua carriera: Lucas Leiva si è raccontato in un’intervista per Redetv

Lucas Leiva tra presente e futuro. Vero e proprio scudo della Lazio, il brasiliano si è raccontato in un’intervista rilasciata per Redetv, soffermandosi anche sull’operazione subita poche settimane fa al ginocchio:

«Non sono spaventato per la ripresa, i protocolli che stiamo seguendo ci garantiscono la massima sicurezza per tornare a giocare. Penso che riprendere sia importante non solo per noi giocatori, ma per tutta la società che ama questo sport. Penso che il calcio possa dare un messaggio di speranza. Sarà un periodo molto diverso dal solito, in cui le persone in Europa saranno a casa in estate per guardare le partite. Qualcosa senza precedenti, non credo che un campionato sia mai stato giocato in questo momento dell’anno. La gente sta facendo molti sacrifici, sperano quindi che non ci siano problemi in futuro con il percorso del campionato. Il nostro obiettivo, prima di tutto, è quello di conquistare il piazzamento in Champions League. Poi, avendone la possibilità dal punto di vista matematico, cercheremo anche di conquistare il titolo. Abbiamo uno scontro diretto da affrontare».

OPERAZIONE AL GINOCCHIO – «Per me è stata una decisione difficile. Ho preso tutte le precauzioni possibili, in realtà ho aspettato un po’ quando ho sentito questo disagio al ginocchio. Però dopo 3 o 4 settimane ho visto che questo problema ha avuto un’evoluzione che non mi aspettavo. Ho guardato al lato positivo, ovvero quello che non avrei comunque perso partite. L’ospedale in cui mi sono operato non ha avuto casi di Coronavirus, quindi ho vissuto l’intervento con tranquillità».

FUTURO – «Non penso alla fine della mia carriera. Certo, non escludo un ritorno in Brasile. Ho ancora molto da dare alla Lazio, sto pensando al presente. Di sicuro, se dovessi tornare in Brasile la mia prima scelta sarà il Gremio».