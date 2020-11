Lucas Leiva è intervenuto a TV Globo: le parole del centrocampista della Lazio

Lucas Leiva è intervenuto alla tv brasiliana TV Globo, dove ha parlato del proprio futuro:

«Il mio futuro? Quando superi i 30 anni non ci pensi più ma ragioni anno per anno e valuti in base alla tua condizione fisica. Alla Lazio sono felice. Sento nostalgia dei miei cari in Brasile, in futuro potrei tornare a giocarci. Non so se ci sarà tempo, ma in un prossimo futuro sarebbe bello tornare. Al momento non ci penso. Lí ho vissuto le mie prime esperienze».