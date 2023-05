Lazio-Lecce, telecronaca e commento tecnico Dazn per la sfida

Lazio-Lecce, a pochi giorni dalla partita contro i pugliesi Dazn ha reso nota la coppia che racconterà la sfida

Venerdì la Lazio tornerà in campo per dimenticare il Milan e consolidare la zona Champions, ma se la vedrà con un Lecce voglioso di riscatto dopo la sconfitta con il Verona. Il match inizierà alle 20.45 e Dazn ha stabilito che a raccontare le gesta dei ventidue in campo saranno Dario Mastroianni e Andrea Stramaccioni.