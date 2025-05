Lazio Lecce, sfiorati i 50 mila biancocelesti all'Olimpico per l'ultima sfida di questa Serie A: tutti i dettagli - Lazio News 24

Condividi via email

Lazio Lecce, saranno minimo 50 mila i tifosi biancocelesti allo Stadio Olimpico per supportare la squadra di Baroni nell’ultimo atto della Serie A

La Serie A sta volgendo al termine e, per i biancocelesti, l’ultimo atto sarà Lazio Lecce. La squadra di Baroni ha ancora qualche speranza di raggiungere la Coppa nobile per la quale sarà necessario ottenere tre punti.

Quello che di certo nn mancherà sarà il costante supporto i dei tifosi in quanto, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, i biglietti venduti in vista di questa sfida sono circa 20mila. A questi vanno aggiunti ovviamente quelli riservati ai 29.036 abbonati, portando a quasi 50mila presenze il dato provvisorio. Numeri da capogiro per la conclusione di questa stagione che potrebbe avere ancora qualcosa da dire.