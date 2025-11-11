 Lazio Lecce: ecco chi racconterà la prossima partita di Serie A dei biancocelesti su Dazn! E' un giocatore che…
Infortunio Rovella, le ultime novità sul centrocampista della Lazio: quando rientrerà a disposizione il giocatore

Infortunati Lazio, Sarri attende i primi rientri dopo la pausa nazionali? La rivelazione sui primi recuperi in vista del match contro il Lecce

Giudice sportivo Lazio, il referto dopo l'undicesima giornata: doppia ammonizione per Zaccagni e le altre sanzioni ai biancocelesti

Mancini, dalla Lazio alla Juventus mancata: il desiderio dell'ex tecnico della Lazio e la scelta di Spalletti. Il retroscena

Leotta MG9 4086
Db Milano 21/08/2021 - campionato di calcio serie A / Inter-Genoa / foto Daniele Buffa/ Image Sport nella foto: Diletta Leotta

Lazio Lecce: la sfida di campionato su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e il commento tecnico di un ex biancoceleste

La Lazio si ferma per due settimane, una pausa utile per recuperare energie e lasciarsi alle spalle la sconfitta subita contro l’Inter. Sarà un periodo di riflessione ma anche di lavoro intenso, con l’obiettivo di arrivare pronti alla prossima sfida.

Al ritorno dalla sosta, i biancocelesti ritroveranno l’Olimpico e affronteranno il Lecce in una gara che si preannuncia delicata. L’appuntamento è fissato per domenica 23 novembre alle ore 18:00, quando la squadra cercherà di ripartire con convinzione davanti al proprio pubblico.

La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Santi, mentre il commento tecnico sarà curato da Fabio Bazzani, pronti a raccontare ogni dettaglio della sfida.

