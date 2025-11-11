News
Lazio Lecce: ecco chi racconterà la prossima partita di Serie A dei biancocelesti su Dazn! E’ un giocatore che…
Lazio Lecce: la sfida di campionato su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e il commento tecnico di un ex biancoceleste
La Lazio si ferma per due settimane, una pausa utile per recuperare energie e lasciarsi alle spalle la sconfitta subita contro l’Inter. Sarà un periodo di riflessione ma anche di lavoro intenso, con l’obiettivo di arrivare pronti alla prossima sfida.
Al ritorno dalla sosta, i biancocelesti ritroveranno l’Olimpico e affronteranno il Lecce in una gara che si preannuncia delicata. L’appuntamento è fissato per domenica 23 novembre alle ore 18:00, quando la squadra cercherà di ripartire con convinzione davanti al proprio pubblico.
La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Santi, mentre il commento tecnico sarà curato da Fabio Bazzani, pronti a raccontare ogni dettaglio della sfida.
