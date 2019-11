Lazio-Lecce, solo quattro volte Manganiello ha arbitrato i biancocelesti

La designazione arbitrale per la dodicesima giornata di Serie A TIM ha assegnato la gara Lazio-Lecce al signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

Il direttore di gara piemontese ha arbitrato i biancocelesti in quattro sole circostanze: la prima risale al 15 maggio del 2016, giorno nel quale la Prima Squadra della Capitale sfidò la Fiorentina allo Stadio Olimpico in occasione dell’ultima giornata della Serie A TIM 2015/16. I Viola si imposero per 2-4.

Manganiello, inoltre, ha arbitrato il 27 agosto 2017 la seconda giornata di campionato della formazione biancoceleste. In quest’ultima occasione gli uomini guidati da mister Simone Inzaghi espugnarono il Marcantonio Bentegodi di Verona battendo il Chievo per 2-1. La terza direzione di Manganiello in una gara dei biancocelesti risale al 25 febbraio 2018, giorno in cui la Lazio superò il Sassuolo in trasferta per 3-0. Infine, l’ultima gara dei biancocelesti diretta dal fischietto di Pinerolo è datata 22 dicembre 2018, giorno nel quale i biancocelesti sconfissero il Cagliari all’Olimpico per 3-1.