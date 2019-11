Lazio-Lecce, Luiz Felipe: «Dobbiamo fare una grande partita e restare concentrati»

Luiz Felipe ha presentato Lazio-Lecce

Luiz Felipe, giovane difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per presentare la sfida contro il Lecce. Ecco ciò che ha detto.

PARLA LUIZ FELIPE – «Oggi ci aspetta una sfida molto importante, dobbiamo fare una grande prestazione e restare concentrati: ci siamo preparati bene dopo la partita di giovedì. Ci serve un buon risultato per restare in alto in classifica. Posso giocare in qualsiasi posizione voglia il mister, devo continuare a crescere allenamento dopo allenamento. L’importante sarà svolgere una grande prova di squadra».