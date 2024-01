Lazio-Lecce, le probabili scelte di Sarri e D’Aversa

Lazio-Lecce, alla vigilia della sfida casalinga contro i pugliesi queste le possibili scelte da parte dei due allenatori

Ormai ci siamo l’attesa è agli sgoccioli, domani la Lazio torna in campo e confermare l’ottimo momento di forma certificato dalla splendida vittoria in Coppa Italia, di fronte avrà un Lecce però voglioso di punti pesanti per la salvezza. Queste alla vigilia della gara le possibili scelte dei due allenatori:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Sepe, Mandas, Hysaj, Casale, Gila, Pellegrini, Kamada, Cataldi, Luis Alberto, Kamada, Basic, Pedro, Saná Fernandes, Immobile. All.: Sarri

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Oudin, Krstovic, Strefezza. A disp.: Brancolini, Samooja, Venuti, Smajlovic, Dorgu, Blin, Berisha, Almqvist, Piccoli, Listkowski. All.: D’Aversa.