Lazio-Lecce, le probabili formazioni

Lazio-Lecce, a pochi giorni dalla sfida casalinga contro i pugliesi, ecco le probabili scelte di Sarri e di Baroni

Venerdì la Lazio torna in campo per dimenticare il Milan, e vuole conquistare i tre punti contro il Lecce di Baroni ancora in lotta per la salvezza. A pochi giorni dalla gara questi probabili ventidue in campo:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Banda.