Felipe Anderson stacanovista di Sarri: col Lecce tocca ancora a lui

Anche domani contro il Lecce toccherà ancora una volta a Felipe Anderson: il brasiliano è il vero e proprio stacanovista di Sarri

Toccherà ancora una volta a Felipe Anderson guidare l’attacco della Lazio domani contro il Lecce all’Olimpico. Una presenza costante: il brasiliano giocando le ultime 4 gare stagionali si avvicinerà alle 100 presenze consecutive da quando Sarri siede in panchina.

In stagione ha già segnato 12 gol tra campionato (9) e coppe (3). Gli manca solo una rete per eguagliare il suo record in campionato di 10 raggiunto nel 2014-2015 con Pioli allenatore: Pipe vuole lasciare il segno sulla corsa Champions della Lazio.