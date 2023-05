Lazio-Lecce, è anche Sarri vs Baroni: il dato sugli incontri. Il bilancio complessivo vede in vantaggio il tecnico capitolino

Si avvicina la sfida di venerdì tra Lazio e Lecce all’Olimpico, dove si incontreranno anche Sarri e Baroni, che sono arrivati entrambi nell’Olimpo del calcio partendo dalle categorie inferiori.

Il tecnico capitolino guidava la Sangiovannese mentre l’allenatore giallorosso allenava la Carrarese. Nel 2010 primo successo per Sarri nella gara tra Alessandria e Cremonese. In Serie B nella stagione 2013/2014,rispettivamente seduti sulle panchine di Empoli e Virtus Lanciano, all’andata finì 3-0 per l’Empoli mentre in Abruzzo arrivò la rivincita di Baroni che si impose per 2-1.

Mentre in Serie A, Sarri ha avuto la meglio in Napoli-Benvento 6-0 mentre l’ex tecnico del Frosinone nel match d’andata tra Lecce e Lazio al Via del Mare terminato col risultato di 2-1. Dunque il bilancio complessivo vede in vantaggio Sarri con 3 vittorie 2 pareggi e 2 sconfitte.