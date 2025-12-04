Lazio, attenta a Leao: il rossonero quando vede i biancocelesti si scatena. I numeri del portoghese contro la squadra allenata da Sarri

Lazio, Leao è uno dei pericoli numero uno per gli uomini di Sarri. E quando vede biancoceleste il giocatore rossonero si scatena. Le ultime

La sfida di Coppa Italia tra Milan e Lazio si avvicina con una serie di incognite tattiche e psicologiche, ma un dato spicca su tutti e offre una certezza al tecnico rossonero: la straordinaria efficacia di Rafael Leão contro la squadra biancoceleste. Ogni volta che affronta la Lazio, l’attaccante portoghese si trasforma in un incubo calcistico, capace di incidere come pochi altri nel panorama europeo. La sua capacità di spaccare le partite lo rende il giocatore più atteso della serata e, inevitabilmente, il più temuto dagli uomini di Maurizio Sarri.

I numeri che accompagnano Leão negli scontri con la Lazio sono impressionanti e delineano un rapporto quasi simbolico tra il portoghese e la formazione capitolina. In 13 incontri disputati in tutte le competizioni con la maglia del Milan, Leão ha preso parte attiva a ben nove reti. Un dato che da solo basterebbe a spiegare quanto la Lazio soffra le sue accelerazioni e il suo estro. La sua influenza in queste partite emerge con forza, confermando il motivo per cui la sua presenza sposta inevitabilmente gli equilibri.

Ancor più significativo è il fatto che la Lazio rappresenti l’avversaria preferita di Leão in termini di contributi offensivi: nessun’altra squadra ha subito tante sue giocate decisive. Il suo bilancio comprende quattro reti personali e cinque assist vincenti, un mix perfetto tra finalizzazione e altruismo che ne evidenzia la completezza. L’ultima giocata determinante è arrivata appena pochi giorni fa, nell’ultimo turno di campionato, quando Leão ha nuovamente punito la Lazio, alimentando ulteriormente la tensione e la narrativa che circonda il confronto.

Per la Lazio, fermare Leão diventa così la missione centrale della gara. Sarri, noto per la cura maniacale della fase difensiva, dovrà trovare un rimedio efficace per contenere un calciatore che “strappa” ogni equilibrio. La velocità con cui attacca gli spazi, il dribbling devastante e la lucidità nel momento decisivo rendono Leão una minaccia totale, capace di colpire in qualsiasi momento.

In un contesto eliminatorio come quello della Coppa Italia, la Lazio dovrà prestare la massima attenzione a ogni suo movimento, consapevole che limitare il portoghese può essere la chiave per accedere al turno successivo. Se Leão entrerà in ritmo, per i biancocelesti la partita rischierà di diventare una salita ripidissima. La Lazio cercherà dunque di spezzare questa tradizione negativa, ma il campo dirà se basterà per arginare il suo avversario più imprevedibile.

