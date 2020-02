Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 9 febbraio

La rassegna stampa delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali: le notizie di oggi 9 febbraio

I maggiori quotidiani sportivi non possono non aprire con la sconfitta della Juventus in casa del Verona. Un brutto ko per la squadra di Sarri che inizialmente era passata in vantaggio grazie alla rete di Ronaldo ma che poi si è fatta rimontare prima con la rete di Borini e poi con quella di Pazzini.

Spazio anche per la crisi senza fine che sta vivendo il Torino. Sconfitta alla prima apparizione per Longo in panchina contro la Sampdoria di Ranieri. Infine anche la vittoria dell’Atalanta in rimonta contro la Fiorentina.