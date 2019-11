Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 7 novembre 2019

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, 7 novembre 2019

Dalla qualificazione della Juventus agli ottavi di Champions League, fino ad arrivare alla delicata situazione in casa Napoli e alla reazione dell’Inter dopo le dichiarazioni di Conte. Tanti sono i temi in apertura dei principali quotidiani sportivi. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione romana, sottolinea le parole di Fonseca alla vigilia della sfida d’Europa League. Per quanto riguarda la Lazio, un’intervista esclusiva a Immobile: «Altri cento con la Lazio».