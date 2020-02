Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 28 febbraio

Ecco in rassegna le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, 28 febbraio: tutte le aperture

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport apre con la vittoria, e conseguente passaggio del turno, dell’Inter che in un San Siro a porte chiuse ha battuto il Ludogorets. Trova spazio però anche la situazione della Juventus e soprattutto le polemiche la sconfitta contro il Lione ha portato con se. In particolare modo a far discutere sono state le dichiarazioni di Bonucci a fine gara.

Infine la decisione finale della Lega di Serie A sulle gare del prossimo turno di campionato che si giocheranno a porte chiuse a causa dell’emergenza coronavirus. Confermata la scelta anche per Juventus-Inter.