Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 2 gennaio

La rassegna stampa delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi: le notizie del 2 gennaio 2020

La rassegna stampa di oggi apre con le prime mosse di calciomercato invernale: secondo l’edizione nazionale del Corriere dello Sport infatti Kulusevski sarebbe molto vicino alla Juventus e Ibrahimovic sbarcherà oggi a Milano: «Kulusevski subito» infatti è il titolone. Stesso argomento per TuttoSport che apre con «Eccoli!» in riferimento a Ibrahimovic, Kulusevki e Eriksen per l’Inter.

L’edizione di Roma del Corriere dello Sport invece intitola «Oro su Caicedo» in merito a voci di calciomercato che vorrebbero il numero 20 biancoceleste in Cina. Spazio anche alla Roma con «Non li vendo!» riferito alla volontà di Friedkin di blindare Pellegrini e Zaniolo.