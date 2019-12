Lazio, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 6 dicembre 2019

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, 6 dicembre 2019

Il Corriere dello Sport risponde alle polemiche sulla sua prima pagina di ieri e titola: «Razzisti a chi?», con Ivan Zazzaroni che nel suo editoriale aggiunge: «“Black Friday”, per chi vuole e può capirlo, era ed è solo l’elogio della differenza, l’orgoglio della differenza, la ricchezza magnifica della differenza. Se non lo capisci è perché non ce la fai o perché ci fai». Gazzetta dello Sport dedicata alla partita di questa sera, così come QS e Tuttosport.