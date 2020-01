La rassegna delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, 28 gennaio

Le prime pagine dei quotidiani sportivi ricordano ancora Kobe Bryant. La leggenda del basket scomparso insieme alla figlia Gianna e ad altre sette persone domenica.

Tornando al calcio c’è ovviamente in prima l’arrivo di Eriksen all’Inter. Ieri il danese ha firmato con il club neroazzurro. Spazio anche per la Coppa Italia che in serata vedrà la sfida tra Milan e Torino.