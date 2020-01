Lazio, Lazzari: «Daremo il massimo per iniziare al meglio il 2020»

Lazio, le parole di Lazzari a poco meno di un’ora dal fischio d’inizio del primo match del 2020 contro il Brescia

Tutto pronto al Rigamonti di Brescia in vista del match in programma alle 12:30. Poco prima del fischio d’inizio Manuel Lazzari è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue parole.

«Abbiamo finito il 2019 nel migliore dei modi ma ora inizia il bello. Ci siamo preparati bene questa settimana e siamo prontissimi per affrontare questa partita. Ho giocato anni fa con la Spal in Serie B in questo stadio e mi ha portato fortuna, spero anche oggi. Sarà una gara difficile, a loro servono punti per la salvezza a noi per continuare questa serie di vittorie consecutive e daremo il massimo».

Il biancoceleste è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: «Dobbiamo continuare come abbiamo finito l’anno. Veniamo da otto vittorie consecutive e l’entusiasmo è altissimo. Adesso i punti sono sempre più pesanti. Oggi ci siamo preparati alla grande. Mancheranno due giocatori importanti, Lucas e Luis sono veramente forti ma la Lazio ha 24 titolati e che li sostituirà oggi non li farà rimpiangere».