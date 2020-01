Manuel Lazzari, esterno capitolino, è intervenuto al termine del match tra Lazio e Napoli

Manuel Lazzari è intervenuto al termine della sfida tra Lazio e Napoli. Ecco ciò che ha detto ai microfoni di Lazio Style Radio:

«Dieci vittorie di fila nessuno le avrebbe previste. Oggi non era facile affrontare il Napoli, nel primo tempo c’e stata grande Lazio e nel secondo siamo calati ma alla fine abbiamo trovato il vantaggio con Ciro. Abbiamo giocato da grande squadra, siamo stati bravi ad essere compatti e a difendere in undici. Non dobbiamo staccare la spina, siamo sempre sul pezzo perchè non molliamo mai. Dentro lo spogliatoio abbiamo esultato, ma la strada è ancora lunga».