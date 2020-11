Lazio, Lazzari è tornato in campo nella gara contro la Juve. Il ragazzo ha poi esultato così sui social

Anche Lazzari è stato un protagonista della gara di ieri tra Lazio e Juve. Il giocatore si è rivisto in campo da subentrato, dopo lo stop per il nodo tamponi, un recupero importante per Inzaghi e per la squadra.

All’indomani del match, il ragazzo ha festeggiato così sul suo profilo Instagram: «Contento di essere tornato, uniti fino alla fine».