Lazio, Lazzari: «Sono cresciuto tanto con questa squadra! Ora testa al Napoli»

La Lazio vince sul campo dell’Olimpico, battendo 2-0 il Brescia. Ai microfoni di Lazio Style Radio, le parole di Lazzari:

«Sono una grande soddisfazione le 100 gare in Serie A, farle qui alla Lazio è stato ancora più bello. Champions? Sappiamo che manca l’ultima partita che sarà importantissima, ci giochiamo il secondo posto perchè Inter ed Atalanta avranno lo scontro diretto. Non vediamo l’ora di scendere in campo già sabato. Stasera andiamo a cena perchè ce lo meritiamo per questa grande stagione.

Il Brescia si è difeso bene, abbiamo sbagliato tanto ma adesso abbiamo meno concentrazione. Comunque solo applausi per questa squadra. Il prossimo anno? Voglio crescere ancora, ma penso che da quando lavoro con questa squadra sono cambiato tanto. Dovrò fare più gol e assist, ma lavoro a testa bassa per migliorarmi».