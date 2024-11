Lazio, l’analisi di Cucchi sui social della partita dei biancocelesti con il Ludogorets

Lazio, il giornalista alla luce del pari di quest oggi con i bulgari esprime le sue considerazioni social rilasciando queste parole

L’amaro pareggio con il Ludogorets specialmente per il rigore non concesso, rallenta la corsa la Lazio in Europa League che rimane comunque in testa nella prima fase del torneo. Ad esprimere il suo parere sulla prestazione dei biancocelesti di quest’oggi, interviene sui social Cucchi che rilascia queste parole sul suo profilo

POST – Ce l’ hanno messa tutta. 20 tiri in porta, una gara tutta d’ attacco. I bulgari hanno solo difeso. Bene comunque. Non si può rimproverare nulla alla Lazio. Alla fine la stanchezza di tutti testimonia l’impegno profuso in campo