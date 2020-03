Lazio, l’agente di Luis Alberto: «In sintonia con il club, parliamo in maniera frequente per il rinnovo»

Lazio, le parole dell’agente di Luis Alberto in merito al rinnovo dello spagnolo uno tra i migliori del campionato

Si pensa anche ai rinnovi in casa Lazio e in cima alla lista c’è quello del Mago Luis Alberto. Lo spagnolo fino allo stop ha disputato un campionato di altissimo livello e quindi l’auspicio è quello di rinnovare il suo contratto. In merito si è espresso proprio l’agente del giocatore Alvaro Torres in un’intervista rilasciata a Marca.

«L’anno scorso è stato uno dei migliori della Serie A, quest’anno ancora meglio. Siamo in sintonia, e parliamo in maniera molto frequente con il club per trovare un accordo per il rinnovo».