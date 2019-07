Lazio, la squadra dà il benvenuto a Jony – Video

Durante il pranzo organizzato da Radu con tutta la squadra e lo staff tecnico, i calciatori della Lazio hanno dato il benvenuto a Jony

Jony Rodriguez è l’ultimo acquisto in ordine di tempo della Lazio. Lo spagnolo è arrivato lunedì sotto le Tre Cime di Lavaredo, ma sembra già essersi inserito alla grande nel gruppo. Fondamentale per il suo adattamento è stato Luis Alberto, che giorni fa gli aveva mandato dei messaggi pubblici via social (clicca qui per leggerli).

RITUALE – Proprio il numero 10 della Lazio ha pubblicato pochi minuti fa, il benvenuto dato dalla squadra a Jony. Come accade in molti altri club, l’ultimo arrivato sale sulla sedia e si cimenta nel canto di una canzone. Questa volta è toccato all’ex Malaga, che sembra già in perfetta sintonia con i suoi nuovi compagni.