Lazio, la società a lavoro per la sistemazione dei fuori rosa: la situazione

Lazio, ecco la situazione dei fuori rosa della squadra capitolina. Tutti i dettagli

In casa Lazio c’è da affrontare la tematica dei fuori rosa. La società sta continuando a lavorare per trovare una sistemazione, in particolare, a Basic e Hysaj, pesano per ingaggio. Sono ormai fuori dal progetto tecnico biancoceleste.

Come riporta Corriere dello Sport, Akpa Akpro può già tornare a Monza, è in scadenza a giugno. Ci sono contatti per chiudere il suo passaggio già a gennaio.