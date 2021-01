Lazio, la porta ha un padrone: Strakosha neanche in Coppa Italia

La porta della Lazio ha trovato un padrone che risponde all’identikit di Pepe Reina. In dieci delle ultime undici partite della Lazio il guardiano dei pali è stato lo spagnolo ex Liverpool, che dopo l’esordio in A, in Champions e nel derby di Roma con la maglia della Lazio, si appresta a debuttare anche in coppa Italia con la divisa biancoceleste. Strakosha infatti è diventato un piccolo mistero: niente convocazione nel derby, qualche problema fisico lo sta condizionando, ma l’umore dell’albanese non è ovviamente dei migliori. In un momento delicato a livello mentale per la Lazio, Simone Inzaghi non ha optato per una bocciatura di Thomas ma ha preferito affidarsi all’esperienza e alla sicurezza con i piedi del veterano Pepe. Difficile ad oggi ipotizzare una data per il rientro di Strakosha, che sarà comunque facilitata dai vari impegni ravvicinati.