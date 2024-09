Lazio, la CARICA social di Patric dopo il pari di ieri contro il Milan – FOTO

Lazio, il giocatore spagnolo carica l’ambiente dopo il pari di ieri sera contro il Milan avvenuto in modo rocambolesco

Non è certamente il risultato che la Lazio e Baroni volevano, ma almeno dimentica la debacle di Udine della scorsa settimana. Alla luce del pari di ieri sera con il Milan, Patric protagonista della gara ha pubblicato un post su Instagram in cui carica le aquile per il futuro