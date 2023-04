Max Allegri potrebbe recuperare due importanti pedine per la sua Juventus in vista della Lazio: pronti Bonucci e Pogba

In vista della gara di sabato sera tra Lazio e Juve, Max Allegri potrebbe riavere a disposizioni due pedine molto importanti.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport infatti, se tutto andrà per il meglio il tecnico convocherà per la sfida dell’Olimpico sia Bonucci che Pogba.