Lazio Juventus, bolgia all’Olimpico: sabato verso il sold-out

Lazio Juventus, l’Olimpico si avvia al pienone: superata quota 50 mila, con una grande risposta anche dei tifosi juventini.

Un’Olimpico da sold-out, in Lazio Juventus. Come riporta il Corriere dello Sport, è stata già superata quota 50 mila biglietti, tra i 31 mila tagliandi staccati a cui si andranno ad aggiungere 20.300 abbonati. Anche il tifo bianconero si farà sentire, con 10 mila presenze finora.

Il settore ospiti si è subito riempito, così come la parte di Curva Sud dedicata ai bianconeri. Sono stati aggiunti 3.750 biglietti per loro. Per i tifosi della Lazio, dopo l’esaurimento della Curva Nord, dei Distinti Nord e Tribuna Tevere, resta qualche posto in Distinti Sud-Est e disponibilità a Monte Mario.