Lazio Juve, Vecchia Signora la più affrontata in 120 anni di storia

I numeri del match in programma domani alle 12.30 all’Olimpico

Il Match Program della partita tra Lazio e Juventus riporta i numeri della partita. Sarà l’incontro numero 184 tra aquile e zebre, il centoventiseiesimo da disputarsi di domenica. La Juventus è la squadra più affrontata nella storia della Lazio, ma Lazio-Juventus è anche la finale più ricorrente in Supercoppa italiana: le compagini si sono affrontare ben 5 volte, due delle quali hanno portato il trofeo nella Capitale sotto la gestione Inzaghi. Seconda volta alle 12.30: l’unico precedente risale al gennaio 2017, 2-0 della Juve in Piemonte. Sarà inoltre la ventesima volta in cui le formazioni si affronteranno nel mese di novembre. L’ultima sfida disputata nell’undicesimo mese dell’anno è terminata 3-0 in favore della Vecchia Signora, correva l’anno 2014.