Lazio Juve, tutto pronto per l’esordio di Tudor: l’Olimpico sarà una bolgia. Il dato in vista del big match di campionato

Sabato a Roma il big match tra la Lazio e la e Juve. L’Olimpico sarà ancora una volta una bolgia. Come riporta Il Corriere dello Sport, è stata superata abbondantemente quota 50 mila presenti.

Circa 23 mila i tagliandi staccati compresi quelli per la tifoseria ospite. Numeri che vanno sommati ali oltre 30 mila abbonati biancocelesti. Un occhio anche alle semifinali di Coppa Italia. Quasi 13 mila i biglietti venduti per l’altro match con i bianconeri in programma il 23 aprile.